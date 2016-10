«Die SVP will Regierungsverantwortung übernehmen und damit auch Ruhe ins

politische System bringen.» So warb Parteipräsident Thomas Burgherr gestern Abend am Parteitag der SVP in Lupfig für den zweiten Wahlgang in die Regierung. Für zukünftige Herausforderungen sei es enorm wichtig, dass die politischen Kräfteverhältnisse im Parlament sich auch in der Regierung widerspiegeln, so Burgherr vor den 135 Parteitagsteilnehmenden mit Blick auf die Brugger Gerichtspräsidentin Franziska Roth. Sie soll den noch zu vergebenden fünften Sitz für die SVP erobern. Folgerichtig begrüsste er sie als «liebe Bald-Regierungsrätin».