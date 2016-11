Ein Brief von Frau Landammann Susanne Hochuli an die Gemeinden mit dem unverfänglichen Betreff «Prämienverbilligung 2017 für Sozialhilfebeziehende» löst dort grossen Unmut aus. Der Auslöser für das Schreiben war, dass die Sozialversicherung Aargau SVA den Krankenkassen laut Gesetz ab 2017 für Sozialhilfebezüger nur noch die sogenannte Richtprämie (von der Regierung für Erwachsene auf 3800 Franken festgelegt) vergütet. Die Differenz zwischen dieser und der effektiven Prämie kann die Gemeinde bei der SVA einfordern. Dies gilt so lange, bis ein Wechsel der Sozialhilfebeziehenden in ein alternatives Versicherungsmodell möglich ist. Da der Kanton «für die Richtprämien 2017 mit einer normalen Prämiensteigerung kalkuliert» hat, ist die Differenz, die die Gemeinden bei einem Nichtwechsel übernehmen müssen, höher als erwartet, so Hochuli weiter. Tatsächlich ist die Erhöhung stärker ausgefallen.

Weiter schreibt Hochuli: «Für Personen, welche nach dem 1. Oktober 2016 in die Sozialhilfe eingetreten sind, kann die Gemeinde diesen Differenzbetrag bei der SVA Aargau geltend machen. Für Personen, welche bereits vorher Sozialhilfe bezogen haben, entfällt diese Rückerstattungsmöglichkeit seitens Gemeinden.» Für 2017 werde die Regierung «auch über eine Übergangsregelung für Personen, welche bereits vor dem 1. Oktober Sozialhilfe bezogen haben, diskutieren», fährt Hochuli beruhigend fort. Zudem sollen die Richtprämien für 2018 deutlich angehoben werden.