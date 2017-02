Auch an eine massive Drohung gegen zwei Eritreer, die er kurze Zeit später auf der Brücke traf, erinnerte sich Djamel nicht. Laut der Anklageschrift klappte er sein Messer wieder auf, als er die beiden sah, bedrohte sie und rief: «Fuck you, I will kill you now.» Nur weil ihn sein Kollege festhielt, sei es nicht zu einem weiteren tätlichen Angriff des Algeriers gekommen, der in der Anklageschrift als sehr gewaltbereit beschrieben wird.

Messerstecher sieht sich als Opfer

Auf die konkreten Fragen des Gerichtspräsidenten zu den beiden Vorfällen antwortete Djamel nicht. Er sagte allerdings, es seien rund 20 Afghanen auf der Insel gewesen, er hingegen alleine mit seinem Freund – bei diesen Stärkeverhältnissen sei es undenkbar, dass er die anderen Asylbewerber attackiert habe. Vielmehr sei er das Opfer, betonte Djamel, und beim letzten Wort sagte er. «Es ist falsch, dass ich im Gefängnis bin, andere müssten an meiner Stelle sein, das ist ungerecht.» Zuvor hatte sein Pflichtverteidiger in seinem Plädoyer einen Freispruch verlangt – dies mit dem Hinweis, dass sein Mandant alkoholisiert gewesen sei und sich an nichts erinnern könne. Dies bedeute, dass Djamel die Straftaten, die ihm vorgeworfen würden, nicht zugebe.

Haft, aber keine Ausschaffung

Nach kurzer Beratung folgte Gerichtspräsident Schöb den Anträgen der Staatsanwaltschaft und sprach Djamel in allen Punkten schuldig. Die Indizien würden bei weitem genügen, ausserdem überzeugten die Aussagen des Beschuldigten nicht. Djamel sei wohl angetrunken gewesen, der Alkoholwert mit rund 1 Promille aber nicht hoch genug, dass man davon ausgehen müsste, er könnte sich an nichts mehr erinnern. Auch der Schlag gegen seinen Kopf könne nicht sehr stark gewesen sein, immerhin habe der Algerier einen Afghanen verfolgen und mit dem Messer angreifen können. Djamel muss nach dem Schuldspruch für ein Jahr ins Gefängnis, eine frühere bedingte Geldstrafe von 5400 Franken muss er auch bezahlen. Weil er von Nothilfe lebt und das Geld nicht hat, wird diese wohl in eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten umgewandelt.

Doch weshalb wird ein mehrfach vorbestrafter Asylbewerber, dessen Gesuch abgewiesen wurde, nicht ausgeschafft? Gerichtspräsident Schöb sagt auf Nachfrage der az nach der Urteilseröffnung, Djamel habe seine Taten verübt, bevor die Ausschaffungs-Initiative umgesetzt worden sei. Tatsächlich traten die neuen Verfassungsbestimmungen per 1. Oktober 2016 in Kraft, die vor Gericht behandelten Delikte ereigneten sich im April.

Algerien stellt sich quer

Dazu kommt: Auch wenn Djamel erst im November 2016 oder noch später auf die beiden Afghanen eingestochen hätte, wäre er dafür nicht automatisch ausgeschafft worden. Denn auch die beiden schwersten angeklagten Straftatbestände – einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand und Drohung – fallen nicht unter den Deliktskatalog der Ausschaffungsinitiative.

Im konkreten Fall gibt es zudem ein weiteres Problem. Zwar hat die Schweiz schon 2006 ein Rückübernahmeabkommen mit Algerien abgeschlossen, doch das nordafrikanische Land weigert sich, abgewiesene Asylbewerber zurückzunehmen, die gegen ihren Willen ausgeschafft werden. Daran dürfte sich auch nicht so rasch etwas ändern: Seit Jahren versucht die Schweiz das bestehende Abkommen, in dem keine Zwangsausschaffungen mit Sonderflügen vorgesehen sind, erfolglos nachzuverhandeln.