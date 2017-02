Es war ein unauffälliges Communiqué, das Mitte Dezember im Posteingang landete. Titel: «Neue Generalkonsulinnen und Generalkonsuln der Schweiz.» Untertitel: «Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten gibt folgende Ernennungen bekannt.» Und dann stand da: «Peter Zimmerli wird schweizerischer Generalkonsul in Atlanta. (...) Peter Zimmerli wurde 1957 geboren und ist in Oftringen/AG heimatberechtigt.»

Zimmerli, 59, in Oftringen aufgewachsen, später in Zofingen zu Hause und heute in Olten, ist ein bekannter Name im Aussendepartement. 1985 trat er seinen Dienst an. Seither kam er weitherum. Besetzte Posten in Bern, Rio de Janeiro, Kinshasa, Curitiba, Düsseldorf, Bonn, São Paulo, Genua, Singapur. Und jetzt, respektive Ende Juli also: Atlanta, USA. Ausgerechnet jetzt, da die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr nur die Staaten der Cowboys, Start-ups und Pick-ups sind, sondern vor allem jene von Donald Trump. Freuen Sie sich, Herr Zimmerli? Er sagt, und das meint er nicht diplomatisch: «Ich freue mich, absolut!»

Das hat seinen Grund. Derzeit ist es nicht so schwierig, mit Zimmerli zu telefonieren. Es gibt keine Zeitverschiebung – seit 2013 leitet er in Bern die Abteilung Auslandschweizerbeziehungen in der Konsularischen Direktion. Und sagt: «Ich bin natürlich gerne in der Schweiz. Aber es freut mich auch, wieder gehen zu dürfen. Es hat schon länger gekribbelt!»

Zofingen – Genf – Rio de Janeiro

Quasi: ein Weltreisender von Berufs wegen. Aber natürlich nicht nur. Das wird schnell klar, wenn man mit ihm zwischen seinen zahlreichen offiziellen Terminen und Sitzungen einmal etwas länger sprechen kann. «Schon immer» habe er im Ausland arbeiten wollen, doch auf die Möglichkeit, eine Laufbahn im Aussendepartement einzuschlagen, sei er «eher zufällig gestossen». Nach dem KV bei der traditionsreichen Zimmerei-Schreineri Gyger-Brack in Zofingen zog es ihn schon in der Schweiz in die Ferne. Bei Firmen in Genf war die Büroarbeit etwas internationaler, aber noch nicht genügend.

Nach einem zweijährigen Stage beim Bund fällt der Entscheid: keine diplomatische, sondern eine konsularische Karriere soll es werden. Während der Diplomat die Beziehungen zur Nation pflegt, in der er stationiert ist, pflegt der Konsul die Beziehung der Schweiz zu ihren Auslandschweizern. Zimmerlis erste Station: Rio de Janeiro. «Ein toller Start, da hatte ich Glück!» Ja, man könne schon Wunschposten anmelden, aber die würden natürlich nicht immer berücksichtigt. Zimmerli hat da einen ganz eigenen Grundsatz gelernt: «Je grösser die Unterschiede zur Schweiz, desto spannender wird es.» In Deutschland etwa habe es «keinen allzu riesigen intellektuellen Effort» gebraucht, um sich zu akklimatisieren – in Afrika und Asien habe man sich «viel mehr überlegen müssen, wie man gewisse Dinge angeht».

Nicht trotz, sondern gerade wegen der häufigen Wechsel – an einer Station bleibt man in der Regel vier Jahre – behalte man die Schweizer Identität bewusst bei. «Man versucht natürlich immer, sich an die lokalen Gepflogenheiten anzupassen. Aber man wird nicht allzu fest Einheimischer.» Das sei ganz angenehm. Man lerne Land und Leute sehr gut kennen – aber nicht so gut, dass sie einen zu prägen beginnen.

Nichts Dummes anstellen

Minister und Staatspräsidenten habe er einige getroffen in seiner Karriere. Doch am meisten beeindruckt habe ihn ein Schriftsteller, den er gleich zweimal habe treffen dürfen: Hugo Loetscher. Einmal in São Paulo, einmal in Genua. «Er hat mich wirklich berührt. Sein Buch ‹Der Waschküchenschlüssel› habe ich jeweils gerne Leuten empfohlen, die sich für Schweizer Eigenheiten interessierten.»

Gefährlich wurde es für Peter Zimmerli als Vertreter der Eidgenossenschaft in der Welt nie wirklich: «Auch in dieser Beziehung hatte ich Glück.» Er war in Zaire (heute Kongo), aber nicht während, sondern kurz vor den Unruhen von 1997, als die Rebellen Diktator Mobutu Sese Seko stürzten. Er war in Brasilien, als 1999 die Hyperinflation einsetzte: eine Woche lang alle Banken geschlossen, alles in heller Aufruhr. «Ich hatte nur noch 500 Dollar im Sack, der Rest war eingefroren.» Da kam auch einer mit Schweizer Diplomatenpass nicht mehr zu Bargeld. Apropos Diplomatenpass: Dieser gewährt Zimmerli beruflich einen gewissen Schutz. Sich alles erlauben, wie der Laie oft meint, darf sich einer wie er dennoch nicht: «Auch ich darf nichts Dummes anstellen.»

Die letzte Station

Und jetzt also Atlanta, Wirtschaftsmetropole im südlichen Georgia. Es kribbelt. Was meint der künftige Generalkonsul im Land von Donald Trump zu ebendiesem? Wir haben es fast befürchtet – da gibt er sich diplomatisch: Die politische Arbeit werde «mehr von Washington aus beobachtet und kommentiert». Die Politik des Präsidenten werde selbstverständlich auch auf seine Arbeit in Atlanta Einfluss haben, kommentieren dürfe er sie in seiner gegenwärtigen Stellung nicht. Er könne aber auf die Aussage seines Chefs, Bundesrat Didier Burkhalter, hinweisen, der zum Einreisestopp gesagt hat: «Das Dekret geht eindeutig in die falsche Richtung.»

Schon jetzt weiss Zimmerli, dass Atlanta seine letzte Station sein wird. In fünf Jahren wird er pensioniert. Danach wird er mit seiner chinesischen Frau «sicher wieder zurückkommen in die Schweiz». Für wie lange, das werde sich dann zeigen.