Sie werben jetzt in einem Inserat für Maya Bally (BDP). Warum?

Ich kannte sie vorher nur schlecht. Daher habe ich sie zu einem Treffen eingeladen, und ihr Denken und Handeln kennen gelernt. Ich habe ihr meine Unterstützung zugesagt.

Warum setzen Sie auf Maya Bally?

Sie überzeugt mich. Sie ist eine Persönlichkeit mit Sozialkompetenz, sie hat Führungserfahrung in der Politik und in der Wirtschaft. Sie ist Fraktionspräsidentin der BDP im Grossen Rat. Sie beherrscht den Umgang in der Politik. Und sie hat Lebenserfahrung. Sie könnte sich in die Dossiers verschiedener Departemente einarbeiten. Zudem ist sie bereit, über die Parteiparole hinaus zu denken, was ich aus Interviews in den Medien mit Franziska Roth wenig herausgespürt habe.

Auf die neue Regierungsrätin wartet wahrscheinlich das Gesundheitsdepartement.

Ja, dort hat man keinen grossen Gestaltungsspielraum. Umso wichtiger ist es, diesen mit einer Persönlichkeit zu nutzen. Hier spielt die Bundesgesetzgebung eine sehr wichtige Rolle. Der Aargau hatte hier immer eine wichtige Stimme, die in Bern gehört wurde –aktuell mit Susanne Hochuli. Ich möchte, dass das so bleibt.

Die drei Kandidatinnen Feri (SP), Bally (BDP) und Roth (SVP) und die begehrte Mitte: