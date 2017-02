Laut wie Kreis- und Kettensägen können sie werden, die fasnächtlichen Musikvirtuosen. Doch was bedeuten Dezibelwerte genau? Gemäss dem Hörgeräteakustiker Amplifon steigen Dezibelwerte exponentiell und nicht linear. Deshalb gilt als Faustregel, dass sich die Lautstärke bei einer Zunahme von 10 Dezibel (db) verdoppelt. Die Guggenmusik ist mit etwa 100 Dezibel also doppelt so laut wie ein vorbeifahrender Zug mit 90 Dezibel.

Weil die Fasnacht die Ohren ganz schön fordert, empfiehlt die Suva, während der Fasnacht einen Gehörschutz zu tragen. Vor allem Kinder sollen ihr Gehör schützen.