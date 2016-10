Der Kampf um den fünften Regierungsratssitz geht am 27. November in die zweite Runde: Im ersten Wahlgang lag Franziska Roth (SVP) mit 47'791 Stimmen nur 471 Stimmen vor Yvonne Feri (SP). In einer interaktiven Karte zeigen wir Ihnen, wie die Kandidatinnen im direkten Vergleich auf Gemeindeebene abgeschnitten haben.