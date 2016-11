Viele Gemeinderäte im Kanton Aargau schauen am Freitag gespannt nach Uerkheim. Dort wird an der Gemeindeversammlung über das neue Besoldungsreglement ab dem Jahr 2017 abgestimmt. Das Brisante daran: Der Uerkner Gemeinderat hält sich als eine der ersten Gemeinden im Kanton an die Empfehlung der Gemeindeammänner-Vereinigung und beantragt den Stimmberechtigten eine Verdoppelung des Lohnes für den Gemeindeammann. «Die Gemeindeammänner-Vereinigung schlägt sogar noch viel mehr vor», sagt Uerkheims Gemeindeammann Markus Gabriel.

Ginge es nach der Vereinigung, so sollte der Ammann für eine Gemeinde der Grösse von Uerkheim (über 1000, aber unter 2000 Einwohnern) mit 43 500 Franken pro Jahr entschädigt werden. Uerkheim beantragt neu 30 000 Franken für den Gemeindeammann, 15 000 Franken für den Vizeammann und 10 000 Franken pro Gemeinderat. «Es ist mir bewusst, dass das auf den ersten Blick nach sehr viel aussieht», gibt Markus Gabriel zu. «Wir hätten schon viel früher eine Erhöhung der Besoldung beantragen sollen, denn das Arbeitspensum steigt stetig.»

Amt seit 2010 beantragt ab 2017 Gemeindeammann 15'000.- 30'000.- Vizeammann 9'000.- 15'000.- Gemeinderäte 8'000.- 10'000.-

Über 300 Geschäfte mehr

Bearbeitete der Gemeinderat von Uerkheim im Jahr 2010 in 50 Sitzungen noch 887 Geschäfte, so waren es fünf Jahre später in 53 Sitzungen schon 1191 Geschäfte, die abgewickelt wurden. «Dieser Mehraufwand ist eine grosse Belastung», weiss Gabriel, der täglich auf der Gemeinde anzutreffen ist. «Mein Pensum beträgt je nach Jahreszeit 30 und mehr Prozent.»

Die neue Besoldung soll dazu dienen, dass die Gemeinderäte künftig ihr Arbeitspensum reduzieren können, um mehr Zeit für die Gemeinderatsgeschäfte aufbringen zu können. «In Uerkheim traten in dieser Legislatur bereits zwei neugewählte Gemeinderäte vorzeitig zurück, weil sie Arbeit, Politik und Familie nicht mehr unter einen Hut brachten», bedauert Markus Gabriel. Er selbst ist seit 23 Jahren im Amt, sieben davon als Ammann. «Es wird immer schwieriger, neue Leute zu finden, die diese Pensen auf sich nehmen wollen und können», sagt Gabriel weiter.