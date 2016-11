Umfangreicher wären die Rochaden bei einer Wahl von Yvonne Feri. Für die SP-Frau würde Max Chopard in den Nationalrat nachrücken. Dieser wurde vor einem Jahr abgewählt, als die SP in der Grossen Kammer einen Sitz verlor, steht aber auf dem ersten Ersatzplatz. Zudem wurde Chopard am 23. Oktober in den Grossen Rat gewählt – würde er Feri in Bern ersetzen, könnte Florian Vock profitieren. Vock war seinerseits im letzten Jahr nach dem Rücktritt von Marie-Louise Nussbaumer in den Grossen Rat nachgerutscht, verlor den Sitz am 23. Oktober allerdings wieder.