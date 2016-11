Heute Nachmittag beginnt der Grosse Rat die Debatte über das Budget 2017. Dieses ist vor dem Hintergrund bisheriger und neu beantragter Sparmassnahmen und von Vorschlägen für Mehreinnahmen sehr umstritten. So lehnt die vorberatende Kommission Kapf mehrere Massnahmen ab, allen voran die von der Regierung beantragte Erhöhung des Staatssteuerfusses um 1 Prozent. Diese soll dem Kantonshaushalt rund 17 Millionen Franken Mehreinnahmen bringen. Nein sagt sie wie die Bildungskommission auch zu den zwei gewichtigsten Bildungssparmassnahmen. Es sind dies die beantragte Reduktion der Stundentafel in Primarschule und Oberstufe sowie die beantragte Reduktion der ungebundenen Lektionen in der Primarschule. Sollte der Grosse Rat die hier aufgelisteten und weitere kleinere Massnahmen ablehnen, zeichnet sich bereits ein Budgetdefizit von rund 25 Millionen Franken ab. Die Kommission Kapf empfiehlt denn auch grossmehrheitlich, das voraussichtlich unausgeglichene Budget abzulehnen.

Jetzt bringt die CVP einen neuen Vorschlag zur Rettung des Budgets. Wie letzte Woche schon die FDP lässt auch sie verlauten, unter Umständen ein negatives Budget zu akzeptieren. Fraktionschef Peter Voser: «Keines zu verabschieden ist verantwortungslos und die schlechteste Variante, welche den Kanton in den nächsten Monaten blockieren würde.» Doch selbst wenn gewichtige Massnahmen tatsächlich abgelehnt werden sollten, müsste dies laut CVP nicht gleichbedeutend sein mit einem negativen Budget. Sie schlägt vor, die nach den Beratungen voraussichtlich fehlenden, rund 25 Millionen Franken der AKB-Reserve zu entnehmen.

74 Millionen schweres Kässeli

In diesem Kässeli sammelt die Regierung seit 2007 die jährlichen Zahlungen der Aargauischen Kantonalbank (AKB) zur Abgeltung der Staatsgarantie. 2016 zahlt die AKB dafür 10,9, nächstes Jahr 11,4 Millionen Franken. Die Idee hinter dem Kässeli ist: Wenn der Staatsgarantiefall eintreten sollte, kann man wenigstens einen Teil des nötigen Geldes daraus entnehmen. Per Ende 2015 lagen darin 74 Millionen Franken. Laut Peter Voser könnte man Mittel daraus ohne Gesetzesänderung der schwindenden Bilanzausgleichsreserve zuweisen und von dort dem Budget zukommen lassen. Ginge es nach der CVP, könnte man gar über eine Aufhebung dieses Kässelis diskutieren. Voser: «Sollte der sehr unwahrscheinliche Staatsgarantiefall eintreten, wären diese Mittel ohnehin nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Andere Kantone haben kein solches Kässeli.»

Offen ist, ob bzw. welche weiteren Vorschläge abgelehnt werden. Dies droht etwa der rückwirkenden Codierprüfung, mit der der Kanton allfällig zu viel bezahlte Spitalleistungen rückfordern will. Die Spitäler wehren sich, es werde zweifach kontrolliert, noch eine Kontrolle brächte nur Mehraufwand.