Die Integrative Schulung (IS) steht auf dem Prüfstand. Die SVP möchte sie am liebsten abschaffen, die FDP möchte einschneidende Veränderungen, die CVP beschränkt sich vorderhand auf kritische Fragen. Die Schule Untersiggenthal ist eine von 193 Schulen im Aargau, die sich freiwillig für das Modell der Integrativen Schulung entschieden haben. «Der politische Gegenwind macht uns Sorgen», sagte Schulleiterin Silvia Mallien. Denn in Untersiggenthal möchte man die IS unbedingt beibehalten. Die Abschaffung und die Rückkehr zur Wiedereinführung von Kleinklassen wäre ein «krasser Rückschritt», erklärte Mallien.

Politiker im Kindergarten

Deshalb haben Schulleitung und Schulpflege in Untersiggenthal gehandelt und Grossrätinnen und Grossräte, vornehmlich aus dem Bezirk Baden, zum Schulbesuch eingeladen. Sie sollten vor Ort erfahren, wie eine Integrative Schule konkret funktioniert, was gut gelingt und wo noch Verbesserungen möglich und nötig sind. Und sie sollten von betroffenen Lehrpersonen hören, wie es sich im gewöhnlichen Alltag mit der IS verhält.