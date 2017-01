Erstmals spannten der Aargauische Gewerbeverband (AGV) und das Hightech Zentrum Aargau für eine Veranstaltung zusammen. Es ging um das Thema «Industrie 4.0 im Gewerbe und im Detailhandel». Die Zusammenarbeit fiel auf fruchtbaren Boden, die Aula im Hightech Zentrum in Brugg war voll besetzt. Es war offensichtlich, dass die umfassende Digitalisierung auch für das Aargauer Gewerbe und den Detailhandel brennend aktuell ist.

Kurt Schmid, Präsident des AGV, erklärte, auch Handel und Gewerbe sollten sich baldmöglichst mit der Digitalisierung ihrer Betriebe beschäftigen. Dabei habe er drei Hinweise: Es sei entscheidend für das Gelingen, sich an den Kunden zu orientieren, schneller zu sein als die anderen und das Projekt «Digitialisierung» zur Chefsache zu machen.

Durch die neuen Medien habe sich das Einkaufsverhalten in den letzten Jahren radikal verändert, sagte Innovationsexperte Bernhard Isenschmid vom Hightech Zentrum in seinem Einführungsreferat. Er zeigte dies anhand alltäglicher Beispiele auf und verknüpfte sie mit den Konsequenzen für Handel und Gewerbe: So genüge es nicht mehr, bloss eine Homepage zu haben; gefragt sei ein professionelles Handling. Der Kunde sei inzwischen gewohnt, dass er die Leistungen sofort bewerten könne und dass sie für alle einsehbar sind. Ganz neue Anforderungen kämen aber auch etwa auf das Baugewerbe zu: Nur wer mit künstlicher Intelligenz umgehen könne, werde bei grösseren Projekte noch Chancen auf einen Auftrag haben.

Innovation aus Rupperswil