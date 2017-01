«Ich bin halt wie ich bin», sagt Elfy Roca, «ich war schon immer ‹läbig und luut›. Ich sage, was ich denke. Wenn ich mich einsetze, dann tue ich es ganz.» Aktuell setzt sie sich für ihre Initiative «Ja für eine gute Bildung – Nein zum Lehrplan 21» ein. Und das mit ziemlichem Erfolg. Die Initiative beschäftig inzwischen den ganzen Aargau; sollte sie am 12. Februar gar angenommen werden, hätte sie nachhaltige Auswirkungen auf die Schule Aargau.

Elfy Roca ist Heilpädagogin aus Oberrohrdorf und unterrichtet in Kanton Zürich. Die Frage, warum sie so stark, ja fast schon mit missionarischem Eifer gegen den Lehrplan 21 kämpft, sei falsch gestellt. «Heute sorgt man für Aufsehen, wenn man sich engagiert. Dabei müsste uns doch viel mehr zu denken geben, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich für nichts einsetzen - ausser für sich selbst.»

Vielfältiges Komitee

Sie habe nach über 30 Jahren im Schuldienst doch eine gewisse Erfahrung darin, was eine gute Schule ausmache. Natürlich verändere sich die Gesellschaft. «Aber was ein Kind zum Lernen braucht, hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert». Und weil sie befürchtet, dass die Kinder, vor allem die schwächeren Schüler, mit dem Lehrplan 21 unter die Räder geraten könnten, versucht Elfy Roca zu verhindern, dass im Aargau ein neuer Lehrplan auf der Basis des Lehrplans 21 erarbeitet werden kann.