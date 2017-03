In den vergangenen Jahrzehnten war die Schweiz bei der Stromversorgung verwöhnt. Die Atomkraftwerke lieferten (und liefern noch einige Zeit lang ) Bandenergie in grosser Menge. Mehrheitlich bestreitet aber die Wasserkraft die Stromversorgung. Und zwar ebenfalls mit Band- und mit kostbarer Spitzenenergie. Die Zeit der AKW ist allerdings begrenzt. Sie müssen nach und nach vorab durch neue erneuerbare Energien abgelöst werden. Da stellt sich aber ein Problem: Solarstrom gibts im Sommer, wenn der Strombedarf gering ist, besonders viel. Im Winter, wenn der Bedarf hoch ist, fällt in unseren Breitengraden wenig Solarstrom an.

Mit dem zunehmenden Ausbau der Solar- und Windanlagen wird also die Integration des unregelmässig erzeugten Stroms in das bestehende Energiesystem zu einer grossen Herausforderung. Denn Strom kann man – ausser im übertragenen Sinn hinter Talsperren und mit teuren Batterien – im Unterschied zu Öl, Gas oder Kohle nicht einfach lagern. Mit einer neuen Besucherstation will das Paul Scherrer Institut PSI dieses komplexe Problem und eine mögliche Lösung auch für Laien verständlich machen.