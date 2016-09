Was ist Ihr Patentrezept zur Lösung der Flüchtlingsproblematik?

Franziska Roth: Das Patentrezept heisst Hilfe vor Ort. Wenn Flüchtlinge in der Nähe der Krisenherde betreut werden, erspart ihnen das lebensgefährliche Bootsüberfahrten. Und wenn wieder einmal Friede herrscht, sind die Menschen dann auch schneller wieder in ihrer Heimat. Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen auf der Flucht lieber in der Nähe ihrer Heimat wären. Leider ist es nicht durchgekommen, Entwicklungshilfe an Rückübernahmeabkommen zu koppeln. Das wäre wirklich ganz wichtig.

Maya Bally: Mehr Hilfe vor Ort wäre richtig, aber die Schweiz allein kann da nicht viel erreichen, dafür bräuchte es mehr internationale Zusammenarbeit und Solidarität. Es wird nie zu vermeiden sein, dass Menschen nach Europa flüchten, weil sie sich hier ein besseres Leben erhoffen. Und es braucht sehr viel Verzweiflung, dass man diesen gefährlichen Weg auf sich nimmt.

Urs Hofmann: Wenn es ein Patentrezept gäbe, würde es längst angewendet. Was vom Regierungsrat konkret gefragt ist: Die uns gesetzlich übertragenen Aufgaben möglichst gut zu lösen. Dazu gehört die neue Regelung mit der Ersatzvornahme, damit sich Gemeinden nicht mehr einfach ihrer Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen entziehen können. 212 von 213 Gemeinden erfüllen heute ihre Pflicht.

Bally: Gefordert sind wir dabei, die Menschen, die hierbleiben, zu integrieren und Beschäftigung für sie zu finden.

Hofmann: Richtig. Und die zentrale Voraussetzung dafür ist, unsere Sprache zu lernen. Daran müssen wir alles setzen, sonst nützt alles andere nichts. Wir haben hier interessante Ansätze wie zum Beispiel ein Zusammenarbeitsprojekt der Transportfirma Schöni mit der Stiftung Wendepunkt, wo es darum geht, Leute via den zweiten Arbeitsmarkt für ein selbstständiges Erwerbsleben fit zu machen.