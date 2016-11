Sie wurde als künftige Stadträtin von Luzern gehandelt und auch als deren Stadtschreiberin – Pia Maria Brugger Kalfidis. Doch die Zukunft der 54-Jährigen liegt im Kanton Aargau. Per Januar 2017 übernimmt sie in der Direktion von Susanne Hochuli die Leitung des Bereichs Asyl. Damit rückt Brugger Kalfidis in eine Schlüsselposition des kantonalen Sozialdienstes. Es ist aber auch eine konfliktbehaftete Position, führt man sich die Meinungsverschiedenheiten der vergangenen Jahre zwischen Gemeinden und Kanton im Bereich Flüchtlinge und Asyl vor Augen.

Brugger freut sich auf die Arbeit, wie sie auf Anfrage der az erklärt, bezeichnet die Aufgabe als "spannend". 35 Jahre habe sie im Kanton Luzern gewirkt, auf städtischer, regionaler und kantonaler Ebene. Sie freut sich deshalb auf das neue Umfeld, die neuen Personen, den neuen Kanton.

Pia Maria Brugger ist verheiratet und Mutter einer 12-jährigen Tochter.