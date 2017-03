In den Achtzigern geht die Angst um. 19 Kinder verschwinden, ihre Leichen werden zum Teil erst Wochen später gefunden. Zwei davon stammen aus dem Aargau. Darunter die zwölfjährige Ruth Steinmann, die sich am 12. Mai 1980 auf dem Nachhauseweg von Wettingen befindet, aber nie in Würenlos ankommt. Der Vater findet ihre Leiche noch an demselben Tag in einem Waldstück. Erst 18 Jahre später wird der Täter ermittelt.

Zuvor war Werner Ferrari der Tat bezichtigt und schliesslich 2007 freigesprochen worden. Dennoch muss der Aargauer Serienmörder wegen fünffachen Mordes lebenslänglich ins Gefängnis. Unter seinen Opfer befand sich auch der zehnjährige Christian Widmer, der am 19. Oktober 1987 zum letzten Mal lebend gesehen wurde, als er eine Feier der Jungschar in Windisch verliess. Am nächsten Tag wird er im nahe gelegenen Riniken an einem Waldrand tot aufgefunden.

Dreifachmord in Würenlingen (1985)