Im Januar 2015 hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) vorgeschlagen, den Kreis von sechs auf noch zwei mögliche Standorte für ein atomares Tiefenlager einzuengen: Jura Ost (Bözberg) und Zürich Nordost (Weinland). In der Region Nördlich Lägern atmete man auf. Zu früh. Denn das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) forderte von der Nagra dazu einen Zusatzbericht.

Der liegt vor. Und jetzt steht fest, was das Ensi dem Bundesrat empfehlen will: Wie die Nagra würde es die Standorte Bözberg und Weinland weiter verfolgen. Zusätzlich schlägt es aber Lägern Nord vor, wie Ensi-Direktor Hans Wanner in Brugg bekannt gab. Bei den anderen Standorten Wellenberg (NW), Jura Süd (SO/AG) und Südranden (SH/ZH) beurteilt das Ensi die Situation wie die Nagra. Diese dürften damit faktisch aus dem Rennen sein.