Dass da eine Ausländerin kommt, die keine Ahnung vom Meer hat, eine Frau ist, die anpackt, ihre Meinung sagt und Männer für sich arbeiten lässt, dafür hatten die «andalusischen Machos wenig Verständnis». Es regte sich Widerstand. Einheimische begannen ebenfalls, Touristen auszufahren. Die Hafenpolizei schikanierte mit Kontrollen. Auto und Boot wurden sabotiert.

Heute sagt Heyer: «Inzwischen bin ich respektiert. Aber ich muss alles überkorrekt machen, damit man mich nie auf dem linken Bein erwischen kann.»

«La suiza» geblieben

Für die erfahrene Geschäftsfrau war klar, dass es dafür eine Stiftung braucht. Dafür erhielt sie Hilfe aus dem Aargau. Ihr Freund Benny Stutz hatte Heyer 1997 gebeten, Präsidentin seiner Stiftung Gärtnerhaus in Meisterschwanden zu werden.

Kurz darauf revanchierte sich Stutz: er kümmerte sich um die Gründung der «Foundation for information and research on marine mammals» – kurz Firmm. Seither ist Heyer «dem Aargau immer treu geblieben»: Sitz in Meisterschwanden, Treuhandbüro in Mellingen, Jahresversammlung im KuK in Aarau.

Selber sagt die Gründerin: «Ich sehe mich nicht als Zürcherin oder Aargauerin. Ich bin ja acht Monate in Spanien, für mich ist die Schweiz mein Zuhause.» Für die Tarifeños ist Katharina Heyer bis heute einfach «la suiza».

Draussen auf dem Meer sagt Heyer ins Mikrofon: «Gewöhnliche Delfine auf 1 Uhr! Striped dolphins at 4!» In einer Datenbank werden alle Sichtungen erfasst. Die Gäste zücken ihre Kameras. Zurück an Land erklärt eine Biologin die Tiere, wie sie schlafen, was sie fressen. Warum sie bedroht sind.

Heyer ist schon unterwegs mit dem nächsten Boot. Künftig will sie etwas kürzertreten. Ein Sohn ist jetzt im Stiftungsrat. Sie sagt: «Ich habe absolut das Vertrauen, dass es gut weitergehen wird.»