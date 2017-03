Der gelbe Riese will mit einer Privatkunden-Kampagne sein Image aufpolieren. Dazu wird unter anderem bei 19 Partner-Filialen (z.B. Postagenturen) in der Schweiz der Schriftzug «Post» durch einen Vornamen ersetzt. «Wir wollen deutlich machen, dass die Post heute mit ihren zahlreichen alternativen Zugangsmöglichkeiten näher an den Bedürfnissen der Menschen und damit auch näher denn je an deren Leben ist», sagt eine Sprecherin auf Anfrage.