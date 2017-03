Das Projekt "Flederhaus Wegenstetten" von Pro Natura Aargau und der Stiftung Ferien im Baudenkmal wird mit 400'000 Franken unterstützt. 280'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds gehen an das Künstlerhaus in Boswil sowie 245'000 Franken an den Legionärspfad Vindonissa für ein Projekt zur Vermittlung von Geschichte.

Die 68 Kulturprojekte decken ein breites Spektrum ab. So wird auch die Buchpublikation "Politiker und ihr anderes ICH" von Christina und Christian Boss mit 4000 Franken unterstützt.