Aussetzung des Schuldenabbaus, höhere Gebühren, weniger Geld für betreute Personen: Das sind drei der insgesamt sieben geplanten Sparmassnahmen, die der Aargauer Regierungsrat heute Freitag an seiner Medienkonferenz präsentierte.

«Die aktuelle Finanzlage erlaubt kein Nachlassen der Bemühungen», erklärte Regierungsrat Roland Brogli, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen und stellte sogleich eine düstere Prognose für die Rechnung 2016 in Aussicht. «Der Regierungsrat rechnet mit einem Defizit in der Grössenordnung von 90 Millionen Franken.»

Die SP Aargau reagiert als erste Partei auf die erneuten Sparpläne des Regierungsrats. In ihrer Mitteilung moniert die Partei, dass die meisten präsentierten Massnahmen eine Kostenabwälzung auf die Gemeinden oder einen Abbau von wichtigen Leistungen im Sozialbereich seien – jene Instanzen, die sich am wenigsten dagegen wehren könnten.

"Die Zitrone ist ausgepresst", hält die SP in ihrer Mitteilung weiter fest. Dies habe auch die Demonstration der Aargauer Lehrpersonen mit mehreren Tausend Teilnehmern am 8. November in Aarau eindrucksvoll gezeigt.