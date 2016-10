Das Ziel der 2013 gestarteten Kampagne "Potenzial 50plus" ist es, die Dauer der Arbeitslosigkeit der Stellensuchenden über 50 zu verkürzen.

"Die Qualifikation zählt, nicht das Alter", so lautet der Slogan der Kampagne. Diese solle eine Verhaltensänderung bei Personalverantwortlichen und Arbeitgebenden bewirken, teilte das kantonale Departement Volswirtschaft und Inneres (DVI) am Montag mit. Stellensuchende über 50 seien ein wichtiges Reservoir an Fachkräften, die vielerorts fehlten.

Im Kanton Aarau leben rund 4500 Stellensuchenden, die über 50 Jahre alt sind. Diese Alterskategorie brauchte 2015 gemäss DVI im Durchschnitt 354 Tage, bis sie wieder eine Stelle fand. Dagegen benötigten Stellensuchende im Alter von 25 bis 49 Jahren für einen neuen Job durchschnittlich 235 Tage.