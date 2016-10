Vor vier Jahren verlor die SP im Bezirk Zofingen ihren dritten Sitz. Relativ unglücklich, weil die EDU dank des Pukelsheim-Wahlverfahrens in der Hoffnungsrunde den Sprung nach Aarau in extremis noch geschafft hat. Dieses Jahr spekulierten die Sozialdemokraten darauf, der EDU diesen Sitz abjagen zu können.

Doch es kam anders: Die SP gewann ein Mandat auf Kosten der BDP, die mit einer kümmerlichen Liste von nur noch zwei Kandidaten angetreten war. Da nützte es auch nichts, dass ihr Spitzenmann, der bisherige Grossrat Roland Basler (Kölliken), seit März Präsident der BDP-Kantonalpartei ist. Basler erhielt nur noch 1217 Stimmen. Vor vier Jahren waren es 1577. Im Bezirk Zofingen verlor keine andere Partei so viel an Stimmenanteil wie die BDP.