Eine Umfrage von Reporter Till Burgherr am Bahnhof Lenzburg zeigt, dass sich die SBB mit der Abschaffung des GA ihre besten Kunden vergraulen, berichtet Tele M1 am Montag. Den Vorschlag der SBB, das GA zu streichen, stösst während der Rushhour am Bahnhof Lenzburg auf viel Unmut.

GA für Arbeitsweg

«Ich finde das einen absoluten Schwachsinn. Vor allem für den Berufsverkehr», entgegne ein aufgebrachter Pendler. Besonders viele Leute nutzen den öffentlichen Verkehr auf ihrem Arbeitsweg. «Die Leute pendeln ja nicht freiwillig so weit zur Arbeit. Ich gehöre auch zu den Pendlern, die das GA zur Arbeit nutzen», meine eine SBB-Kundin.

«Das GA in einer Hauruck-Aktion abzuschaffen, wäre eine ganz dumme idee», töne es von einem weiteren Pendler.

Nur eine Frage der Zeit?

Anders als die Zugreisenden, bevorzugt SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar dynamische Billetpreise statt pauschale, wie dies momentan beim GA der Fall ist.

Seit dem 1. August 2015 gäbe es keine optischen Unterschiede zwischen dem GA und dem Halbtax. Beide seien im roten Swisspass versteckt. Ist es also nur eine Frage der Zeit, bis das GA ganz verschwindet?, fragt Tele M1.