Die einen plädierten für den Zusatz «evangelisch», um damit die Zugehörigkeit zur grossen Familie der protestantischen Kirchen zu betonen, zu denen in anderen Ländern auch lutherische und unierte Kirchen gehören. Den anderen war der Begriff «Kirchgemeinde» anstelle von «Kirche» auch in der Wortmarke wichtig, obwohl im normalen Sprachgebrauch und in allen anderen Texten auch weiterhin von «Kirchgemeinde» gesprochen werden könne, wie Kirchenratspräsident Christoph Weber-Berg in seinem Votum betonte.

Er würdigte als letzter Redner die spannende Diskussion über das Kirchenverständnis der Reformierten, die sich hier am Thema Erscheinungsbild entzündet hatte.

Schliesslich folgte die Synode den Anträgen der Geschäftsprüfungskommission, in deren Namen Ursula Stocker-Glättli zuerst eine breite Vernehmlassung in den Kirchgemeinden über die neue Begrifflichkeit verlangt hatte, bevor man entscheiden könne.

Erst wenn der Kirchenrat der Synode, möglichst bis November 2017, den konkreten Entwurf für die Wortmarke vorlege, solle über deren verbindliche Einführung beschlossen werden, forderte die GPK.