Gespenstische weisse Fahrzeuge rollen zurzeit durch den Herbstnebel im Aargauer Zurzibiet. Über Felder, Wiesen und Strassen ziehen sich kilometerweit orangefarbige Kabel. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) lässt hier die Erde erzittern. In Kaiserstuhl führte die Nagra gestern Montag vor, wie 3-D-Seismik zur Untersuchung der Gesteinsschichten funktioniert. Zwischen Bülach ZH, Fisibach AG und dem badischen Hohentengen wird mit dieser Messmethode im kommenden Winter der Untergrund auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern haargenau vermessen.

So lange in der Schweiz die Atomkraftwerke in Betrieb sind, fällt radioaktiver Abfall an, der für Zehntausende Jahre sicher entsorgt werden muss. Bisher lagern die nuklearen Abfälle im Zwischenlager Würenlingen. Markus Fritschi, Geschäftsleitungsmitglied der Nagra, sagt deshalb: «Wir sollten jetzt vorwärtsmachen und die Probleme der Endlagerung nicht auf unsere Kinder und Kindeskinder abschieben. Die Grundlagen dazu liegen vor.»