Josef Zehnder, der streitbare Politiker, Drucker, Journalist und Verleger, stand am Anfang der Medientradition der Familie Wanner. Er verkaufte sein Unternehmen an seinen Enkel Otto Wanner I. Auf ihn folgten Eugen und Otto Wanner II. Er ist der Grossvater von Michael, Anna und Florian Wanner, die sich anschicken, in die Fussstapfen von Vater Peter Wanner zu treten. Ihre Schwester Caroline ist Ärztin. Die anderen drei wollen aber ins Mediengeschäft einsteigen. Michael und Florian im Management, Anna in der Publizistik. So mussten sich die Brüder von der Schwester, mittlerweile Co-Leiterin der Bundeshausredaktion der Aargauer Zeitung, «grillen» lassen.

Vor einem Jahr habt ihr beide operative Führungspositionen im Unternehmen übernommen. Wann kommt es zum «Hosenlupf» – wann übernimmt die junge Generation?

Michael: Wichtiger als wann, ist, dass es einen gibt: Wenn wir die Verantwortung übernehmen, müssen wir auch handeln können.

Florian: Wir müssen unterscheiden zwischen strategischen sowie medienpolitischen Aufgaben des Verlegers und den operativen Aufgaben. Die Abgrenzung muss klar sein, sonst wird es schwierig.

Michael: Der «Hosenlupf» ist insofern längst im Gange: Peter hat die operative Führung ja bereits 2009 abgegeben.

Funkt Peter immer noch drein?

Michael: Das wird er auch weiterhin tun – und das ist gut so. Er kennt das Unternehmen am besten und hat viel Erfahrung. Wir wären blöd, wenn wir dieses Wissen nicht nutzen würden.

Florian: Als Verleger hat er die Aufgabe, Inputs zu geben. Das ist wichtig. Bei alltäglichen Aufgaben sollte er sich hingegen raushalten.