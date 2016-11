Heute ringt der Grosse Rat womöglich bis in den späten Abend um das Kantonsbudget 2017. Die Regierung hat ein ausgeglichenes Budget vorgelegt. Dieses kommt allerdings nur so zustande, falls das Parlament diverse hoch umstrittene Sparmassnahmen – etwa in der Bildung –, aber auch 1 Prozent Steuererhöhung, gutheisst.

Aufgrund der Anträge der Finanz- und Fachkommissionen zeichnen sich gut 30 Abweichungen von den Regierungsanträgen ab. Je nach Verlauf könnte ein Budgetdefizit von rund 25 Millionen Franken resultieren.

Was soll der Rat dann tun? Das Budget so verabschieden? Das sei gar nicht nötig, finden die Grünen. Sie werden sich in der Debatte für Mehreinnahmen einsetzen. Die beantragte Steuererhöhung um 1 Prozent sei gar «zaghaft», so Severin Lüscher von den Grünen.