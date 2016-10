Roth unterstützen, das kommt weder für die FDP noch für die CVP uneingeschränkt in Frage. Deshalb schauen sich die Parteistrategen am Montag nach valablen Alternativen zu Roth um. Denn eines ist ihnen Gemeinsam. Die wahrscheinliche Kandidatin von Links-Grün wollen sie verhindern – es dürfte SP-Nationalrätin Yvonne Feri sein.

Geht Bally vergessen?

Nun bietet sich Maya Bally von der BDP als Alternative an. Zwar ist ihre Partei am Sonntag marginalisiert worden, Bally jedoch hat ein gutes Resultat bei der Regierungsratswahl erzielt. Ein Resultat, das sie weiterhin im Rennen halten könnte. Sie selbst twittert am Montagmittag: "Bei Unterstützung, bereit für eine Fortsetzung..."