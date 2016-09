Der Wahlkampf läuft, jede Partei versucht, mehr Wähler für sich zu gewinnen. Doch wem gelingt das auch? Wie schon bei den letzten Wahlen haben zwei früher selbst als Politiker tätige Beobachter für die az je eine Prognose erstellt.

Urs Haeny politisierte früher für die FDP im Grossen Rat, Max Knecht für die CVP. Knecht war 1973 Grossratspräsident und erstellt seit 41 Jahren Wahlprognosen. Nicht mit dabei ist diesmal aus Zeitgründen der Wahlarithmetiker und frühere Aarauer Stadtparlamentarier Stephan Müller.

SVP und FDP legen zu

Urs Haeny hat eine Gesamtprognose erstellt, Max Knecht je eine basierend auf den Nationalratswahlen 2015 und den Grossratswahlen 2012. Knecht ist überzeugt, dass Letztere dem erwarteten Resultat näher kommt. Knecht und Haenys Prognosen haben eine grosse Gemeinsamkeit: Sie erwarten Zuwachs für SVP und FDP.

Diese beiden Parteien kommen im heutigen Grossen Rat zusammen auf 67 Sitze. Rechnet man die 2 Sitze der in der SVP-Fraktion politisierenden EDU dazu, kommt man auf 69 der 140 Grossratssitze. Bei immer mehr Themen kommt es in jüngster Zeit zu Pattsituationen im Grossen Rat, wo sich zwei gleich grosse Lager gegenüberstehen.