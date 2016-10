SVP-Präsident Thomas Burgherr hat da andere Prioritäten: Den Staat schlank und die Steuern tief zu halten, das ist für ihn der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft. Demgegenüber will sich SP-Vertreter Dieter Egli keineswegs als weniger wirtschaftsfreundlich verstanden wissen, wenn er zum x-ten Mal die Steuersenkungspolitik verurteilt: Er sieht eine Gefahr darin, dass sich der Kanton gar keine Investitionen in das mehr leisten kann, was einen attraktiven Standort ausmacht: Bildungsangebot, Infrastruktur, (auch soziale) Sicherheit.

Fachkräftemangel

FDP-Präsident Matthias Jauslin sieht dagegen vor allem die Lage des Kantons per se als Standortvorteil und nimmt neben den politisch Verantwortlichen auf Stufe Kanton und Gemeinden punkto Rahmenbedingungen auch die Unternehmer selbst in die Pflicht: In der Diskussion um den Fachkräftemangel müsse leider auch festgestellt werden, dass einzelne Unternehmen zu wenig bereit seien, in die Ausbildung zu investieren.

CVP-Präsidentin Marianne Binder ist es daneben auch ein Anliegen, die häufig mit dem negativ belegten Begriff «Filz» belegte Vernetzung von Politik und Wirtschaft in ein positiveres Licht zu rücken: Häufig kranke es im Dialog heute nämlich daran, dass an den Schaltstellen hüben wie drüben Leute sässen, die das System der anderen Seite nicht wirklich verstehen.

Dissonanz bei Bürgerlichen Auffallend in der Debatte: Selbstverständlich haben Freisinnige, CVP, Grüne und Sozialdemokraten in ganz vielen Fragen das Heu auf einer ganz anderen Bühne.