Die nichtkantonalen, subventionierten Berufsfachschulen (BFS) hatten 2014 ein jährliches Kostenvolumen von annähernd 124 Millionen Franken. Der Kanton beteiligte sich mit rund 88 Millionen. Die Gemeinden übernehmen in Form von Wohnortsbeiträgen knapp 36 Millionen Franken. Die meisten BFS haben neben der beruflichen Grundbildung auch ein Weiterbildungsangebot. Während die Grundbildung zum staatlichen Bildungsauftrag gehört und weitgehend öffentlich finanziert wird, engagieren sich die BFS in der Weiterbildung auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Deshalb verlangte der Kanton in einer inzwischen beschlossenen Gesetzesänderung eine getrennte finanzielle Betrachtung und Rechnungslegung. Ebenso müssen Schulbetrieb und Infrastruktur finanziell und in der Rechnungslegung getrennt werden. Das geschieht jetzt so.