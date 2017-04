In den vergangenen Jahrzehnten veränderten sich aber nicht nur der Zeitaufwand und die Pendlerströme, sondern auch die Fortbewegungsart. 1970 ist nur jeder vierte Aargauer mit dem Auto zur Arbeit gefahren, heute sind es über die Hälfte (52,4 Prozent).

Gleichzeitig ist auch der Anteil des öffentlichen Verkehrs von 13,8 Prozent auf 21,1 Prozent angestiegen. Den Aargauer FDP-Nationalrat und Präsidenten des TCS Aargau, Thierry Burkart, überrascht dieser Anstieg nicht: «Bevölkerungs- und Wohlstandswachstum führen zu mehr Mobilität.» Es sei wichtig, dass man weiterhin die Strassen und das öV-Netzwerk optimiere, denn es «braucht Investitionen, um die zunehmenden Pendlerströme bewältigen zu können».

Ein Gegentrend ist beim Langsamverkehr festzustellen: Immer weniger Aargauer gehen zu Fuss, mit dem Velo oder dem Motorrad zur Arbeit. Gassmann beunruhigt dies, er hat aber Hoffnung auf Besserung: «Dank des technologischen Fortschritts kann man heutzutage das E-Bike nehmen und so auch längere Strecken bewältigen.»

Aargauer öV-Graben

Auch in der Fortbewegungsart unterscheiden sich die Aargauer Regionen teilweise stark. In den eher ländlichen Bezirken ist der Anteil des öffentlichen Verkehrs tiefer als in den Zentren mit ihren ausgebauten Verkehrssystemen.

Der Vergleich zwischen den Bezirken Muri und Baden verdeutlicht diesen «öV-Graben»: Im Bezirk Muri gehen 11,2 Prozent mit dem Zug oder Bus zur Arbeit, in Baden sind es 29,3 Prozent. Gassmann fordert von der Politik, dass man die regionalen Bahnhöfe modernisiert und beispielsweise mit Veloplätzen ausstattet: «Dann würden die Pendler aus ländlichen Bezirken schneller zum Bahnhof gelangen und somit eher den Zug nehmen.» Burkart ergänzt, dass es auch genügend Parkplätze für Zweiräder und Autos brauche.

Der Kanton Aargau spielt für viele Pendler eine wichtige Rolle. Doch wie wird es in Zukunft aussehen? Eine Regionalstudie der Neuen Aargauer Bank kam 2013 zum Schluss, dass das Verkehrsaufkommen im Aargau nur eine Richtung kennt: «Nach oben». Fabio Gassmann befürchtet, dass dies so bleiben wird. «Deshalb ist es umso wichtiger, jetzt in Velowege und den öV zu investieren.» Solche Investitionen würden langfristig Sinn machen und eine umweltfreundlichere Mobilität ermöglichen, führt Gassmann weiter aus. Thierry Burkart entgegnet darauf: «Der Kanton Aargau hat bereits über 900 Kilometer Velowege.» Es sei wichtig, dass Erweiterungen für den einen Pendler nicht zulasten eines anderen gehen. «Wir brauchen sämtliche Verkehrsträger, um die Mobilitätsherausforderungen der Zukunft zu lösen.»