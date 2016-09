Lichtermeer und Menschenkette

So kündigt die SP zum Beispiel in Aarau ein Lichtermeer für eine menschenwürdige Asylpolitik an, die Heks- Regionalstelle veranstaltet eine Wissenswerkstatt mit mehreren Workshops zum Thema Asyl, Flüchtlinge und Integration, auf dem Mutschellen findet ein «Cafi Mitenand» über Fremdenfeindlichkeit statt, in Baden will das Netzwerk Asyl mit einer Menschenkette auf der Badstrasse ein Zeichen setzen, «dass die Menschen auf der ganzen Welt ähnlich ticken» und in Frick geben «Alsarah & The Nubatones» aus dem Sudan und Ägypten ein Konzert.

Doch ist dies im Vergleich zur eindrücklichen Kundgebung vor einem Jahr nicht etwas mager? Nein, halten die Organisatoren fest. «Der Aufstand hat nicht geschlafen. In der Zwischenzeit ist viel entstanden», heisst es in der Mitteilung. In dutzenden Gemeinden im ganzen Kanton würden Menschen Herz und Initiative zeigen.

«Sie begrüssen und informieren, sie spielen Fussball, lehren Deutsch und nähen Kleider», werden in der Mitteilung Beispiele aufgezählt. Der «Aufstand» habe sich innerhalb eines Jahres zu einer dynamischen Bewegung entwickelt. «Es ist eine Bewegung mit Menschen und Organisationen, die hinstehen für den Aargau, für Offenheit und Menschlichkeit, die sich vernetzt, kommuniziert und handelt.»