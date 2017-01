Diese Arbeitsteilung funktionierte jahrelang gut – doch in 14 Jahren veränderte sich vieles. Die Bevölkerung wuchs im Aargau um rund 100 000 Personen. Das Internet kam. Und: Der Kanton musste sparen lernen – auch die Polizei muss sich heute bei jedem Franken zweimal überlegen, wie sie ihn ausgeben will.

Von 18 Posten auf 9 Stützpunkte

Deshalb wurde jetzt mit «Kapo 2020» per 1. Januar 2017 wieder reorganisiert. Sicherheitsdirektor Urs Hofmann (SP) sagte es gestern so: «Das verschafft der Polizei bei gleichbleibenden Kosten eine höhere Schlagkraft und garantiert weiterhin grösstmögliche Sicherheit in allen Teilen unseres Kantons.»

Neu ist Folgendes: Die Polizeiregionen wurden aufgehoben und neu in der Abteilung Stationierte Polizei unter Hauptmann Heinz Meier zusammengeführt. Statt wie bisher drei eigenständig geführte Abteilungen (Nord, Ost, West) gibt es neu nur noch zwei «Stützpunktkreise» Nord und Süd. Polizeikommandant Michael Leupold: «Es hat sich gezeigt, dass wir vor allem im Bereich der seriellen Kriminalität schon genug mit Kantons- und Landesgrenzen zu kämpfen haben, da brauchen wir nicht auch noch innerkantonale.» Deshalb habe man alle ermittelnden Kräfte in der neuen Einheit konzentriert.

Posten heissen neu Stützpunkte, ihre Zahl wir von 18 auf 9 halbiert. Teils sind die Standortentscheide gefällt, teils noch nicht. Die Gespräche seien derzeit am Laufen, sagte Abteilungschef Meier. Planung, Logistik und Informationsbeschaffung werden für alle Stützpunkte zentral gesteuert. Hauptaufgabe der Stationierten Polizei ist «Sicherheit und Prävention». Sie will präventiv arbeiten, etwa durch mehr Präsenz in den ereignisreichsten Stunden zwischen 16 und 22 Uhr. Seit Jahren fokussiert die Kapo auf den Kampf gegen Einbruchdiebstähle, entsprechend werden diese auch einer der wichtigsten Einsatzbereiche sein.

Da erst seit 16 Tagen im Amt, konnte Meier gestern noch kein Fazit ziehen. Einige Details habe man bewusst noch nicht entschieden, im Wissen darum, dass man erst Erfahrungen sammeln müsse. «Aber die Grundkonzeption stimmt, das hat sich bereits gezeigt.» Natürlich löse eine Reorganisation auch Unsicherheit aus, etwa dort, wo sie einen Arbeitsplatzwechsel mit sich bringe. Doch die Stimmung im Korps erlebe er «grundsätzlich positiv».