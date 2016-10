Diskutiert worden sei auch die Möglichkeit einer eigenen Kandidatur, so Jauslin, ohne auf Nachfrage weiter darauf einzugehen. Im «TalkTäglich» hatte er zuvor auf die Frage von az-Chefredaktor Christian Dorer gesagt, die FDP hätte für diesen Fall drei mögliche Kandidatinnen und Kandidaten. Namen nannte er aber keine.

Wurde auch über eine mögliche Unterstützung von Maya Bally diskutiert? Die BDP-Kandidatin habe keine Fraktion mehr, so Jauslin: «Es ist nicht opportun, jemanden ohne ausreichend grosse Partei im Rücken in den Regierungsrat zu wählen. Im Grossen Rat hätte sie so keinen Rückhalt.»

Burgherr hocherfreut

SVP-Präsident Thomas Burgherr ist hocherfreut über die Unterstützung der FDP. «Wir haben intensive Gespräche geführt, die Freisinnigen haben weise entschieden, so ergibt sich die Chance, dass die Regierung bürgerlicher wird als bisher.»

Offenbar habe die FDP erkannt, dass in der aktuellen Situation nur diese Variante zum Wahlerfolg für die bürgerlichen Kräfte führen könne. «Ich danke den Freisinnigen für ihre Unterstützung, dies ist auch ein Zeichen, dass die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Parteien im Grossen Rat in den kommenden vier Jahren noch besser werden dürfte.»

Burgherr hofft zudem auf weitere Unterstützung: «CVP-Präsidentin Marianne Binder ist eine bürgerlich eingestellte Politikerin, ich habe auch mit ihr intensive Gespräche geführt.»

Bally hofft immer noch auf FDP

«Ich nehme den Entscheid der FDP-Parteileitung überrascht zur Kenntnis», sagt Maya Bally.» In den letzten Wochen und Monaten habe sich die FDP eher kritisch gegenüber Franziska Roth geäussert. «Ich werde mit der BDP-Parteileitung nochmals besprechen, was wir unserer Mitgliederversammlung vom Dienstagabend für eine Strategie vorschlagen wollen.»

Bally sagt, sie sei von mehreren Personen aus der FDP-Basis aufgefordert worden, im zweiten Wahlgang nochmals anzutreten. «Ich bin insofern gespannt, ob der Parteitag der Freisinnigen den Entscheid der Parteileitung tatsächlich bestätigt», sagt die BDP-Vertreterin.

Im Vorfeld der Vorentscheids der FDP-Geschäftsleitung hatte Bally zur az gesagt: «Ob ich wieder antrete, machen wir davon abhängig, ob wir Unterstützung bekommen.

Hauptgradmesser dürfte die FDP sein. Wenn sie uns unterstützt, würde allenfalls auch die CVP mitmachen. Ohne Unterstützung müssen wir uns die Kandidatur gut überlegen. Ich finde es aber wichtig, dass eine Alternative zu Yvonne Feri und Franziska Roth angeboten wird.» Sollte die FDP eine eigene Kandidatur beschliessen, «würde ich mich tendenziell zurückziehen, wenn es nach mir geht», so Bally weiter.

CVP will gemeinsame Kandidatur

Die CVP entscheidet erst am Mittwoch, hat also etwas mehr Zeit als die FDP. Für Präsidentin Marianne Binder war gestern Montag vor der eigenen Parteileitungssitzung klar: «Wir brauchen eine gemeinsame bürgerliche Kandidatur, welche in der Lage ist, diesen Wahlkampf zu gewinnen. Das muss eine Frau sein, und sie muss national bekannt sein.» Die SVP müsse sich die Frage stellen, ob sie mit Franziska Roth diesen Wahlkampf gewinnen könne.