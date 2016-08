SVP-Nationalrat Maximilian Reimann warnte vergangene Woche vor einer drohenden Badener Dominanz im Regierungsrat. Sollte sich erstens Yvonne Feri (SP, Wettingen) gegen Franziska Roth (SVP, Brugg) durchsetzen, zweitens Stephan Attiger (FDP, Baden) die Wiederwahl schaffen und drittens Markus Dieth (CVP, Wettingen) wie von vielen erwartet Nachfolger von Parteikollege Roland Brogli werden – dann würde die Region Baden drei von fünf Sitzen besetzen.

Zweifellos kam diese Aussage vor dem Hintergrund zustande, dass die SVP auf der Suche nach einem Argument war, weshalb Yvonne Feri nicht gewählt werden sollte und stattdessen die eigene Kandidaten Franziska Roth. Und doch sorgte die Aussage in der Region Baden für Gesprächsstoff. Denn in den vergangenen Jahrzehnten war der Bezirk Baden im Vergleich zum Bezirk Aarau im Regierungsrat deutlich schwächer vertreten.

Nur vier Badener Regierungsräte

In den vergangenen siebzig Jahren, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, haben nur gerade vier Politiker den Einzug in den Regierungsrat geschafft, die zum Zeitpunkt der Wahl im Bezirk Baden wohnten: Louis Lang (SP, 1969–1985), Victor Rickenbach (1985–1993, FDP), Peter Beyeler (2000–2013, FDP) und Stephan Attiger (seit 2013, FDP). Aus dem Bezirk Aarau hingegen wurden im selben Zeitraum neun Politiker – also mehr als doppelt so viele wie aus Baden – in die Kantonsregierung gewählt (siehe Tabelle rechts). Und dies, obwohl der Bezirk Aarau einwohnermässig nur rund halb so gross ist wie Baden.