Es war ein Jahr zum Vergessen für die Aargauer Pilzler: Weil der Sommer 2016 sehr trocken ausfiel, wuchsen Hexenröhrling, Steinpilz und Co. nicht so üppig wie in anderen Jahren. Erst der feuchte und warme Spätherbst sorgte dafür, dass die Pilze doch noch in Hülle und Fülle aus dem Boden schossen.

Bloss: Die Sammler freuten sich nur sehr bedingt über diese Entwicklung. Denn sie war mit ein Grund dafür, dass mehr ungeniessbare und giftige Pilze wuchsen, wie Alda Breitenmoser, Leiterin des kantonalen Amtes für Verbraucherschutz, sagt. Bei ihrem Amt laufen die Daten aller Pilzkontrollen des Kantons zusammen.

Obwohl die Inspektoren erst wenig zu tun hatten, gab es letztlich mehr Kontrollen als 2015 (siehe Grafik). Die Anzahl Kontrollen, in denen giftige Pilze zum Vorschein kamen, stieg um das Vierfache, von 82 auf 330.