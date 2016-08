Von Januar bis Juli stieg die Zahl der Firmenkonkurse schweizweit um 5 Prozent auf 2648 Fälle. Im Kanton Aargau gingen in diesem Zeitraum insgesamt 185 Unternehmen konkurs. Das sind 13 mehr als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres.

Am stärksten war der Anstieg in der Südwestschweiz (+16 Prozent) und im Tessin (+11 Prozent). In der Ostschweiz und in Zürich gab es je 6 Prozent mehr konkursite Unternehmen, wie am Freitag veröffentlichte Zahlen des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B zeigen.