Gewalt gegen Polizisten – das Thema ist seit den massiven Ausschreitungen um die Berner Reitschule fast täglich in den Schlagzeilen. Mehrfach kam es in den letzten Jahren auch zu Attacken auf Polizeifahrzeuge. So rissen im Dezember 2014 in Zürich gewalttätige Teilnehmer des «Reclaim the Streets»-Umzugs die Tür eines Streifenwagens auf und warfen eine brennende Fackel hinein. Und im April 2016 wurde bei Ausschreitungen in Basel nach dem Spiel zwischen dem FCB und dem FCZ ein Polizeiauto angezündet.

Zu ähnlichen Szenen ist es im Aargau bisher nicht gekommen. Dennoch plant die Kantonspolizei nun die Anschaffung eines Panzerfahrzeugs. Nach az-Informationen soll es sich um einen Radschützenpanzer des Typs Piranha handeln.

Bei der Kantonspolizei gibt man sich bei diesem Thema zurückhaltend. «Ich kann bestätigen, dass Absichten vorhanden sind, ein solches Fahrzeug zu beschaffen», sagt Sprecher Bernhard Graser auf eine erste Anfrage hin. Er verweist jedoch darauf, dass nur Kommandant Michael Leupold weitere Auskünfte erteilen dürfe.