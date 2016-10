Am 23. Oktober finden im Aargau Grossrats- und Regierungsratswahlen statt. Der Verband Aargauer Muslime (VAM) fordert nun alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf, sich an diesen Wahlen zu beteiligen, wie es in der Pressemitteilung vom 4. Oktober heisst.

Die Wahlen haben eine grosse Bedeutung für alle Einwohner des Kantons. Deshalb erhoffe sich der VAM, mit dem Wahlausgang ein Zeichen für das friedliche Zusammenleben aller Mitbürger setzen zu können.