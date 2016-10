Yvonne Feri wartet. Sie ist nervös. Sie sitzt am grossen Tisch in ihrer Wohnung in Wettingen. Auf dem Tisch stehen Notebook und Laptop, im Hintergrund hört man Radio Argovia; Handys klingeln, brummen und surren ständig. Schinznach-Bad, Gansingen, Ehrendingen; aus allen Kantonsteilen treffen die ersten Wahlresultate aus den Gemeinden bei Regierungsratskandidatin Feri ein. Und sie sind nicht besonders vielversprechend.

Yvonne Feri liegt meist nur auf Platz sechs und hinter Franziska Roth. «Ich fürchte, es wird mir nicht ganz reichen», sagt Feri, nachdem die ersten beiden Bezirke ausgezählt sind.

Es ist Sonntagmorgen, kurz nach elf Uhr. Mit am Tisch sitzen SP-Fraktionschefin Kathrin Scholl, Freundin Nadja Gut, später kommen Feris Töchter Celina und Larissa dazu. Yvonne Feris Mutter Ruth Räber ist früh aufgestanden, hat Kuchen und Zopf gebacken und versorgt die wartende Runde mit einem feinen Zmorgebuffet.