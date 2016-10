Ein Luzerner im Aargau

Castellaneta ist Stadtluzerner mit Wohnung am Kornmarkt in der Altstadt. «Ich bin ein Altstadtkind» sagt er. Schon seine Grossmutter hat in der Altstadt einen Hutladen geführt. Und Fasnächtler ist er auch. «Seit ich sechs Jahre alt war, habe ich keine einzige Luzerner Fasnacht verpasst», erzählt er, auch wenn er nicht mehr ganz so heftig mitmache wie in jungen Jahren. Selbstverständlich ist er auch Fan des FC Luzern; leidet und freut sich mit. Leiden und Freuden halten sich da im Moment die Balance.

Die berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer Betriebe beim Schweizerischen Nationalmuseum und die Liebe haben allerdings dazu geführt, dass Castellaneta auch in Zürich einen Wohnsitz hat, zum «Doppelbürger» geworden und meist nur an den Wochenenden in der Leuchtenstadt anzutreffen ist.

Für das Gespräch hat er sich das Schloss Hallwyl ausgesucht. «Das Schloss liegt auf der Verbindungsachse Aargau–Luzern mit den drei Schlössern Heidegg, Hallwyl und Lenzburg. Und es ist wichtiger Bestandteil des Museums Aargau», sagt Castellaneta. Zudem habe er einen starken persönlichen Bezug zum Hallwilersee aus Kindheitstagen: Viele Ausflüge hätten an den See und ins Seetal geführt, und sein erstes Konzert als Musiker hat er in Beinwil am See gegeben.