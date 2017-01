Vierköpfige Familie trifft es hart

Ein Rechenbeispiel: Eine Familie mit zwei Kindern verfügt über 120'000 Franken steuerbares Vermögen und Nettoeinnahmen von 70'000 Franken im Jahr. An den Bund, den Kanton, die Gemeinde und an die reformierte Kirche sind aktuell 6784 Franken an Abgaben fällig. Nach einem Ja zum neuen Finanzausgleich wären 810 Franken mehr, also 7594 Franken fällig.

In dieser Modellrechnung noch nicht berücksichtigt ist zudem der Pendlerabzug, der seit diesem Jahr limitiert ist. In einer Gemeinde wie Attelwil, in der die Einwohner oft grosse Distanzen mit dem Auto zum Arbeitsort zurücklegen müssen, kann dies merklich auf die Steuern durchschlagen. Im Klartext: Für die vierköpfige Familie kann die Steuerrechnung noch höher ausfallen.