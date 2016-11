Die Müheler sind schon auf die Barrikaden gegangen. Am Dienstag führten sie einen Fackelumzug als Mahnung durch. 500 Personen nahmen daran teil. Rund 1500 Personen haben eine Petition an die Aargauer Regierung eingereicht und einen Verzicht gefordert.

Dieser Widerstand wird von den az-Lesern sehr kontrovers diskutiert.

User Stefan meint: "Zu Recht wird hier ein klares Zeichen gegen diesen Asylwahnsinn gesetzt. Wir können nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen!"

Userin Freckles: "Als ex Mühlerin bin ich stolz, dass nicht nur geschluckt wird. Nachhaltiges Denken und Handeln mit dem richtigen Akzent ist wünschenswert."

User Pat möchte gleich einmal feshalten: "Ich verstehe, dass hier einige Fremdenfeindlichkeit wittern. Dies ist nicht das Thema in Muhen. Hier geht es darum, dass direkt im

Dorfzentrum, am Schulweg der meisten Müheler Kinder und direkt neben der

Schule 60 bis 70 junge männliche Asylbewerber einquartiert werden sollen. Leider zeigen die anderen derartigen Zentren in der Schweiz, dass hier öfter als bei der Einquartierung von Familien Problem auftreten. Gegen die Einquartierung von Familien hätte sich kaum ein Widerstand geregt."

Weltuntergang? KKK?

Die Mahnwache mit Fackeln weckt bei vielen User ein mulmiges Gefühl aus: Viele erinnert die Szenerie an die Aufmärsche des rechtsextremen US-amerikanischen Ku-Klux-Klan, der mit Fackeln und weissen Druidengewändern für Furore sorgt.

Kein Wunder schreibt User Taelle: "Der Ku-Klux-Klan KKK hält seine Märsche in den USA meistens auch mit Fackeln ab. Die Themen sind auch sehr ähnlich jeweils."

User Filippo Falke doppelt nach: "Jetzt fehlen nur noch die weissen und oben spitz zulaufenden Mützen... niemand will sie und doch sind sie da, die Asylanten... so löst sich das Problem auch nicht! Aber besser aus den Augen, aus dem Sinn...ähnlich wie bei den AKWs und deren Müll!

Wie schizophren ist denn diese Gesellschaft?"

Und noch ein KKK-Kommentar von User D Trois: "Ich bin empört! Und wütend! Wenn ich diese Menschen sehe. Sie stehen mit Fackeln um dagegen zu protestieren, dass Flüchtlinge in ihr Dorf kommen. Jedem Menschen der einigermassen was von Geschichte weiss, muss doch dabei schlecht werden."