Doch nun fallen auf Anfang 2017 gleich 500 Plätze weg, wie das Regionaljournal Aargau Solothurn des SRF berichtet. Dies vor allem wegen Neubauprojekten. Gerade die Unterkünfte in Zofingen und Baden bieten derzeit noch 140 beziehungsweise 200 Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende an. Dass diese nun wegfallen, ist für den Kanton Aargau alles andere als einfach. Hinzu kommen weitere Schliessungen von Unterkünften in Wohlen, Gränichen, Laufenburg, Hausen und Unterkulm (siehe nachfolgende Tabelle).