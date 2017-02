«Kantone schliessen Asylunterkünfte» – das meldete Ende letzter Woche die Nachrichtenagentur SDA. Weil das Staatssekretariat für Migration für das laufende Jahr mit weniger neuen Asylgesuchen rechnet, würden zahlreiche kantonale Unterkünfte gar nicht mehr benötigt.

So kündigte Zürich an, die beiden Zivilschutzanlagen in Witikon und Altstetten nicht mehr mit Asylbewerbern zu belegen, Basel-Stadt hat die Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage St. Jakob per Ende November geschlossen, im Kanton Waadt wurden Ende 2016 vier Zivilschutzbunker nicht mehr als Asylunterkünfte genutzt, der Kanton Luzern hat das temporäre Zentrum in Horw aufgehoben, der Kanton Bern hat entschieden, die Notunterkünfte in Oberhofen und Ittigen zu schliessen.

Aargau verliert 500 Asylplätze

Nicht erwähnt wurde im Bericht der Kanton Aargau – wie reagiert das für den Asylbereich zuständige Departement Gesundheit und Soziales auf den Rückgang der Gesuche? Departementssprecherin Daniela Diener sagt auf Anfrage der az: «Bereits Mitte 2016 wurden die beiden temporären kantonalen Unterkünfte in den Geschützten Operationsstellen in Muri und Laufenburg wegen geringerer Zuweisungen als im Vorjahr geschlossen.» Im ersten Halbjahr 2017 würden zudem verschiedene kantonale Asylunterkünfte und damit rund 500 Plätze aufgrund von beendeten Zwischennutzungen oder auslaufenden Mietverträgen wegfallen. Darunter sind laut Diener das Pflegezentrum Zofingen, aber auch die beiden unterirdischen Asylzentren im Kommandoposten Liebegg und im Notspital Baden.

Diese Unterkunft wird aufgrund von Umbauarbeiten des Kantonsspitals Baden im Frühling 2017 geschlossen. Die Geschützte Operationsstelle beim Kantonsspital Aarau bleibt laut Diener hingegen weiterhin im Betrieb, auch weil im Frühling saisonal bedingt mit höheren Zuweisungszahlen zu rechnen sei. Es sei jedoch das Ziel des Kantons, auch die unterirdischen Kapazitäten im Notspital Aarau längerfristig durch oberirdische Plätze zu ersetzen.

Kanton plant neue Unterkünfte

«Der Kanton ist aber weiterhin gefordert, die benötigten Plätze zu ersetzen, und wird deshalb auch neue Unterkünfte eröffnen», hält Diener fest. Sie räumt ein, die Zuweisungszahlen seien 2016 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Tatsächlich: Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im November 2015 wies der Bund dem Aargau in einem einzigen Monat 413 Asylsuchende zu (siehe Grafik).

Im vergangenen Monat lag diese Zahl nur noch bei 80, also bei weniger als einem Fünftel des Höchststandes. Diener gibt aber zu bedenken, dass die Zahl der Asylsuchenden, die in kantonalen Unterkünften auf einen Entscheid warten, weiterhin hoch sei. So weist die Statistik des Staatssekretariats für Migration für den Aargau Ende Januar 2427 Personen aus, deren Asylverfahren noch läuft. 2239 von ihnen, also die überwiegende Mehrheit, warten auf die Behandlung ihres Gesuchs in erster Instanz, 188 haben einen ablehnenden Entscheid angefochten und warten auf ein Gerichtsurteil.