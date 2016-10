Jedermann sieht mit einem Blick den tiefen Wasserstand der Flüsse. Die Aare bei Brugg etwa legt grosse Kiesbänke offen. Noch deutlicher erkennbar ist der tiefe Wasserstand bei Bächen. Im Wissenbach in Merenschwand in der Sissle sowie den Seitenbächen in ihrem ganzen Einzugsgebiet im Fricktal musste der Kanton laut Sabin Nater von der Abteilung Landschaft und Gewässer des Departements Bau, Verkehr und Umwelts (BVU) letzte Woche die Wasserentnahme verbieten.

Das betrifft vorab Landwirte, aber auch Gartenbesitzer. Das Verbot gilt, bis der Wasserabfluss in diesen Bächen wieder im normalen Bereich ist. Dieser ist allerdings nicht absehbar. Denn laut Wetterprognose bleibt es trocken. Ein Glück für die betroffenen Landwirte ist, dass viele Kulturen schon abgeerntet sind, sie also ohnehin weniger Wasser brauchen.

Unter besonderer Bobachtung sind deswegen auch die Wyna, die Suhre, die Bünz und die Surb im Zurzibiet. Nater: «Aktuell gibt es keine Einschränkungen. Wenn es aber noch mehrere Wochen so trocken bleibt, könnte ein vorübergehendes Verbot von Wasserentnahmen nötig werden, allen voran in der Bünz und in der Wyna.» Sollte es in den nächsten Wochen ein bisschen regnen, könnte dies die Situation allerdings nicht wirklich entschärfen. Nater: «Nötig wäre schon ein ausgiebiger, mehrtägiger Landregen.»

Tiefe Flusswasserstände

Eine Niedrigwasserphase stellt auch Simon Werne von der Abteilung Landschaft und Gewässer im BVU fest. In der Folge sei die Stromproduktion in den Kraftwerken bei den Flüssen im Jahresverlauf unterdurchschnittlich, selbst für den Herbst». In der Aare bei Brugg beispielsweise flossen gestern Nachmittag nur 130 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Damit unterschreitet die Aare dort gegenwärtig den sogenannten Q-347-Wert für Niedrigwasser. Dieser ist erreicht, wenn weniger als 140 Kubikmeter pro Sekunde durchfliessen. Nach aller Erfahrung ist dies an höchstens 20 Tagen pro Jahr der Fall. Bei Rheinfelden führt der Rhein derzeit 520 Kubimeter Wasser, normal wären rund 1000 Kubikmeter.

Am Aabach geht fast nichts mehr

Während Flusskraftwerke einfach weniger Strom produzieren, stellt sich für manche Kleinkraftwerke an Bächen bereits die Frage, ob sie abgestellt werden müssen. Aufgrund des sehr niedrigen Wasserstandes des Hallwilersees und ausbleibender Niederschläge fliessen beispielsweise derzeit in Seengen nur rund 800 Liter Wasser pro Sekunde durch den Aabach. 500 davon sind als Restwasser definiert.

Es bleiben also maximal 200 bis 300 Liter Wasser für die Stromproduktion in Kleinwasserkraftwerken entlang dieses Baches. Das lohne sich kaum, so Werne. Bei so tiefem Durchfluss stellen manche Kraftwerke den Betrieb ein.

Noch nicht so weit ist es beim Kleinkraftwerk Sigismühle am Aabach in Seon. Dort ist Roland Gloor für den technischen Unterhalt zuständig.