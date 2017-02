Argumente dafür: Die Aufgaben sollen entflochten, die Verteilung der Kosten transparenter werden. Der Kanton würde als Beispiel in Zukunft vollumfänglich die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs übernehmen. Die klare Aufgabenteilung soll zu geringeren Verwaltungskosten führen.

Argumente dagegen: Das Referendumskomitee glaubt, dass der Steuerfussabtausch nicht funktionieren wird, da viele Gemeinden keine Senkung ihres Steuerfusses beschliessen wollten oder könnten. Damit würden laut den Gegnern die Steuern für die meisten Steuerzahler und das Gewerbe deutlich ansteigen und die Konkurrenzfähigkeit des Kantons gegenüber den Nachbarkantonen schwinden.

Volksinitiative «Ja zu einer guten Bildung – Nein zum Lehrplan 21» – ein Stellvertreterstreit um die Schule

Darum geht es: Die Volksinitiative «Ja zu einer guten Bildung – Nein zum Lehrplan 21» will im Schulgesetz (Paragraf 13) neu festschreiben, welche einzelnen Fächer in den Aargauer Schulen in Zukunft unterrichtet werden müssen. Zudem verlangt die Initiative verbindliche Jahresziele in der Schule und einen Rahmenlehrplan für den Kindergarten. Mit diesen Massnahmen soll verhindert werden, dass der neue Aargauer Lehrplan auf Basis des Lehrplans 21 erstellt wird. Der Lehrplan 21 heisst so, weil erstmals alle 21 Deutschschweizer Kantone einen gemeinsamen Lehrplan erarbeitet haben. Er geht auf den Harmonisierungsauftrag des Bundes zurück, dem das Stimmvolk 2006 zugestimmt hat. Im Lehrplan 21 wird der Bildungsauftrag an die Schulen kompetenzorientiert beschrieben. Der Lehrplan 21 zeigt, wie die Kompetenzen über die ganze Schulzeit aufgebaut werden und was die Schülerinnen und Schüler wissen und können müssen. Die Initianten halten diesen Ansatz für grundsätzlich falsch. Direkt abgestimmt wird am nächsten Sonntag allerdings nicht über den Lehrplan 21, sondern über die oben beschriebenen Änderungen im Schulgesetz.